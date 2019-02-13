Обыски в Госгеонедрах: детективы НАБУ изъяли документы

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины.

Об этом ЭП сообщил источник в ведомстве.

По его данным, обыски прошли "из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством". По этой причине, по словам собеседника, в ноябре 2018 было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедр за прошлый год выдала специальные разрешения на пользование недрами. Собеседник ЭП говорит, что эти компании при содействии руководства Держегонадр получали разрешения без аукциона.

Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили ЭП информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время, в пресс-службе Держгеонадр заявили, что им ничего неизвестно об обысках.

После публикации новости в пресс-службе Госгеонадр признали факт проведения обыска и заявили, что "НАБУ незаконно изъяло документацию в их офисе".

"12 февраля детективы НАБУ изъяли документацию, которая касается предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Госгеонедра добровольно и без препятствования действиям детективов выдали востребованную информацию", - говорится в комментарии пресс-службы.

Также в Службе сообщили, что "субъекты хозяйствования возмущены действиями НАБУ и подали ряд жалоб в ГБР относительно превышения полномочий детективов, приведших к давлению на бизнес". Также соответствующие жалобы направлены в Администрацию Президента Украины.

"На сегодняшний день последствиями действий правоохранителей является сокращение штата предприятий, остановки финансовой деятельности и прекращение добычи полезных ископаемых", - заявили в пресс-службе.

Как известно, возглавляет Держгеонадр Олег Кирилюк. За время его руководства ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании "Голден Деррик", которую связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. Сам бизнесмен неоднократно опровергал свое отношение к указанной компании.

До недавнего времени Павел Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он ведет бизнес в Украине.

Напомним, ранее первого заместителя председателя Госгеонедр Николая Фощия задержали на взятке.

Экономическая правда