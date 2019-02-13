Какие товары покупают украинцы на АЗС

Самые востребованные категории товаров в магазинах при автозаправочных станциях – кофе, чай, вода и хот-доги.

Об этом говорится в данных исследования Nielsen Shopper Trends Petrol Stations, сообщает пресс-служба WOG.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что предпочтение автомобилистами магазинов на АЗК растет.

Так, в 2018 году, в среднем, водители посещали магазин при АЗК 1-3 раза в неделю, что чаще, чем в предыдущие годы. При этом 10% респондентов отметили, что делают ежедневные покупки в магазинах при АЗК.

Самые востребованные категории в магазине на АЗК – кофе (89%) и вода (66%). Не теряют популярность и хот-доги (около 50%).

В основном все востребованные категории несут "импульсный характер", т.е. товары которые удовлетворяют потребность сразу после покупки. Товары, которые покупаются, чтобы использовать позже, покупают гораздо меньший процент респондентов.

При этом отмечается, что основными атрибутами при выборе магазина на АЗК являются удобство расположения, соотношение цены и качества бензина, чистота и гигиена магазина.

Так, практически для всех респондентов (97%) важно, чтобы магазин при АЗК был аккуратным и с приятной атмосферой, а также 89% опрошенных отметили, что при выборе магазина для них не менее важно и качество предоставляемого сервиса.

Как показал опрос, в 2018 году столичные водители стали чаще перекусывать в кафе при АЗК.

Большинство респондентов ответили, что покупают перекус на АЗК один-два раза в неделю. Только 7% респондентов никогда не перекусывают на АЗК.

Перекусы, приобретенные на АЗК, составляют 14% от среднемесячного заявленного расхода на бензин в 2018 году.

Среди горячих напитков самые популярные у водителей – кофе (88%) и чай (27%). Среди еды для перекуса заказывают хот-дог (52%), выпечку (36%), бургер (31%), сендвич (16%) и лаваш (13%).

В среднем на перекус в кафе АЗК водители тратят 64 грн, что на 17% меньше чем в 2017 г. Это говорит о том, что водители перекусывают чаще, но покупают меньше.

Водители в Киеве в среднем пользуются автомобилем 4 раза в неделю. В основном, заправляют транспортные средства бензином – 64%.

В то же время 18% респондентов покупают газ и 17% - дизельное топливо.

Самое большое количество опрошенных (27%) отметили, что последний раз заправлялись на WOG, на втором месте – сеть КЛО (21%), третье место заняла сеть ОККО (16%).

По данным опроса, большинство водителей (64%) удовлетворены качеством и ценой топлива. Среднемесячные заявленные расходы на бензин составили 2,63 тыс грн, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что 76% респондентов не посещали новые АЗК за последний месяц. Из оставшихся 24% почти 40% ответили, что причиной смены привычного типа заправки стало то, что "новая" АЗК была по пути следования.

Nielsen Holdings – глобальная компания, которая предоставляет услуги по измерению и улучшению бизнес-результатов и является ключевым источником информации о том, что потребители смотрят и покупают.

Экономическая правда