Корейская компания купила зерновой терминал в Николаеве

Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет 75% акций зернового терминала в Николаеве.

Об этом сообщает Национальный инвестиционный совет Украины.

"Компания подписала соглашение, дающее Posco Daewoo права на эксплуатацию терминала, с украинским логистическим оператором Orexim Group", — говорится в сообщении.

Объект имеет мощности для обработки 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что строительство объекта будет завершено в июле 2019 года. Posco Daewoo станет первой корейской компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом, отмечается в сообщении.

Сумма сделки не разглашается.

Как сообщает delo.ua, ранее посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг-Гу говорил, что ведущая южно-корейская компания в сфере торговли зерном готовится к строительству большого зернового терминала в Украине, мощности которого будут обеспечивать значительные объемы хранения и переработки грузов.

В январе 2018 года сообщалось, что Черноморский банк торговли и развития выделяет кредит в размере 31 млн евро группе компаний Orexim на модернизацию и расширение зернового терминала в Николаевском порту.

Цель: увеличение мощностей единовременного хранения с 60 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. Объем перевалки согласно сообщению Orexim, должен был увеличиться до 2 млн тонн в год.

В компании уточняли, что кредитные средства будут направлены, в частности, на реконструкцию и модернизацию Николаевского комбината хлебопродуктов, входящего в состав Группы с 2016 года.

В начале 2018 года предприятие имело три смежных железобетонных зернохранилища силосного типа для хранения до 60 тыс тонн зерна с зерносушилкой, оборудование по перевалке с железнодорожного и автомобильного транспорта и обратно.

В непосредственной близости от комбината (300-500 м) расположены причальные стенки (погрузочно-разгрузочный терминал) Николаевского морского торгового порта.

Ключевым активом группы Orexim является морской терминал "Эвери", работающий в Николаевском морском порту.

Сейчас действуют пять его очередей, последовательно введенных в эксплуатацию с 2010 по 2015 годы. В 2017 году стартовало строительство шестой очереди.

"Эвери" занимает одну из ведущих позиций на украинском рынке по перегрузке свекловичной мелассы и растительного масла. Общий тоннаж единовременного хранения на терминале превышает 141 тыс. тонн. Мощности по перевалке — 1,2 млн. тонн масла и 300 тыс. тонн мелассы в год.