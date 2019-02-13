В 2018 году авиакомпании в Украине совершили более 300 тысяч рейсов

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения в 2018 году предоставило услуги по аэронавигационному обслуживанию 300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 18,5% превышает показатель 2017 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Украэроруха.

"В частности, "Украэрорух" обеспечил выполнение 106 654 рейсов отечественных авиакомпаний (больше показателей прошлого года на 9,7%) и 194 199 авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2017 годом больше на 23,9%", - говорится в сообщении.

В "Украэрорухе" заметили, что уже третий год подряд наблюдается положительная динамика в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, – этот показатель составляет 205 301 полет, что на 14,9% больше по сравнению с результатом 2017 года.

Наибольшее количество взлетов и посадок, осуществленных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, Украэрорух обеспечил в прошлом году в таких аэропортах Украины, как Киев (Борисполь) – 97 928 (+10,8% по сравнению с 2017 годом), Киев (Жуляны) – 33 808 (+28,8%), Одесса – 15 979 (+11,5%).

Далее идут Львов – 15 566 (+28,6%), Харьков – 8 978 (+7,9%), Запорожье – 6 396 (+10%), Днепр – 5 823 (-6,9%), Херсон – 3 292 (+65,9%), Полтава – 3 162 (+78,3%), Ивано-Франковск – 2 106 (-2%), Винница – 1 585 (+32,3%), Черновцы – 1 137 (-21,2%), Кривой Рог – 710 (+13,8%), Ужгород – 354 (30,1%), Ривне – 257 (+11,7%).

В 2018 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил таким авиакомпаниям, как Международные авиалинии Украины (Украина) – обеспечено 61 691 полет (на 7,8% больше по сравнению с 2017 годом), Turkish Airlines (Турция) – 29 972 (+8,6%) и Belavia (Беларусь) – 16 003 (+10,1%).

Далее идут LOT Polish Airlines (Польша) – 15 813 (+24%), Wizz Air Hungary LLC (Венгрия) – 15 251 (+72,7%), Роза ветров (Украина) – 9 301 (+14%), Pegasus (Турция) – 7 664 (+31,6%), Air Moldova (Молдова) – 7 224 (+30,7%), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) – 4 859 (+5,5%), Qatar Airways CO (Катар) – 4 673 (+135,4%).

Украэрорух напоминает, что в октябре 2018 года Федеральная авиационная администрация США (FAA) пересмотрела специальные федеральные правила относительно запрета на выполнение полетов в восточной части воздушного пространства Украины и над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину.

Ожидается, что это станет дополнительным фактором дальнейшего повышения интенсивности полетов в украинском небе.

Экономическая правда