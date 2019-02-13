США и ЕС близки к согласованию "азовских" санкций против России — FT

Соединенные Штаты и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

"Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Азовском море", - говорится в статье.

По информации газеты, ограничения могут быть введены в ближайшие 2 месяца против компаний и физических лиц, связанных с нападением на украинские корабли и захватом их экипажей.

Отмечается, что 18 февраля главы дипломатических ведомств стран ЕС должны будут обсудить вопрос о введении новых санкций.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на режим президента РФ Владимира Путина.

После сообщений о возможных санкциях в отношении России на торгах Московской фондовой бирже резко подешевел рубль. В течение 10 минут российская валюта потеряла 46 копеек к доллару и 66 копеек к евро.

В январе экс-посол США в Украине, директор "Атлантического совета" (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца "мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ" в связи с агрессией в Керченском проливе.

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Напомним:

В январе экс-посол США в Украине, директор "Атлантического совета" (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца "мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ" в связи с агрессией в Керченском проливе.

25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда