Аграрии назвали объем потерь из-за "соевых правок"

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате "соевых правок", которые предусматривали отмену возмещения НДС при экспорте масличных культур.

Об этом говорится в сообщении Всеукраинской Аграрной Рады.

Эти поправки привели к росту разницы между экспортными и внутренними закупочными ценами на соевые бобы. При этом лоббисты отмены экспортного возмещения НДС для сои и рапса убеждали, что принятие "соевых поправок" не будет иметь никакого влияния на аграрную отрасль.

"Из-за невозмещения НДС посредникам мелкие производители соевых бобов не могут получить справедливую цену за свой урожай. Внутренние переработчики, пользуясь тем, что мелкие аграрии не могут самостоятельно экспортировать продукцию, занижают закупочные цены", - объясняет заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

Уже в первые месяцы нового 2018-2019 маркетингового года (сентябрь 2018 - август 2019) разница между экспортными ценами и внутренними закупочными ценами на соевые бобы в среднем увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и теперь составляет около 20%.

В частности, в октябре-феврале 2017-2018 МГ, средняя разница между ценами сои на базисе FOB и EXW составляла 35 долларов на тонну, а в октябре-феврале текущего маркетингового года эта разница увеличилась на 17 долларов и составляет уже 52 доллара на тонну.

Для сравнения, разница между ценами кукурузы на базисе FOB и EXW за аналогичный период увеличилась лишь на 6 долларов, что можно отнести к увеличению цены логистических затрат.

В ВАС напомнили, что норма об отмене экспортного возмещения для сои и рапса была с нарушением регламента "протянута" в Налоговый кодекс в конце 2017 года и номинально отменена 30 августа 2018. Однако фактически из-за правовых коллизий малые и средние аграрии до сих пор не могут получить возмещение НДС за экспортированный товар.

В конце декабря 2018 года Государственная фискальная служба обнародовала налоговую консультацию, в которой отмечалось, что в действующем законодательстве Украины отсутствует определение понятия "сельскохозяйственное предприятие". А значит производители должны якобы вернуть в бюджет возмещено НДС за все операции по экспорту сои, которые были осуществлены после 1 сентября 2018 года.

"При том, что еще в октябре прошлого года Министерство финансов в ответ на запрос ДФС информировало, что понятие "сельскохозяйственное предприятие" определено в законодательстве как для юридических, так и для физических лиц. В результате сложившейся ситуации, выращивание сои станет экономически нерентабельным, а следовательно посевные площади под этой культурой в дальнейшем будут сокращаться", - отмечает ВАС.

30 августа 2018 президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7403-д, которым отменяется норма о невозмещении НДС при экспорте сои, семян свирипы и рапса для производителей, которые самостоятельно поставляют эти культуры за границу.

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