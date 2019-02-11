Выросли процентные ставки для депозитов в гривне

По итогам недели c 4 по 10 февраля средние ставки по гривневым депозитам поднялись.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Доходность валютных вкладов не изменилась.

Средняя процентная ставка для бессрочных сбережений повысилась на 0,21 п.п. и составляет 8,31% годовых. Не претерпели изменений вклады на сроки до месяца (10,5%) и от месяца до 3 (11,7%).

Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 13,84% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от полугода до года, на 0,05 п.п. до 14,47% годовых. Депозиты сроком свыше года набрали 0,02 п.п. и предлагают 3,95% годовых.

Долларовые депозиты подняли доходность только для бессрочных сбережений, на 0,02 п.п. до 0,91% годовых. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых.

Вклады на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 1,25% годовых. Стоимость сбережений на период до полугода – 2,36% годовых, от полугода – 2,84% годовых. Вклады на срок свыше предлагают 3,07% годовых.

Средняя ставка по депозитам в евро выросла для бессрочных сбережений (на 0,01 п.п. до 0,56% годовых). Вклады на период до месяца предлагают 1,07% годовых, от 1 до 3 месяцев - 1,17% годовых.

Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,70% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,17% годовых. Сбережения сроком свыше года предлагают 2,36% годовых.