Адвокат известной инвесткомпании требует ограничить действия НАБУ в деле "Роттердам+"

Соломенский районный суд Киева перенес на 28 февраля рассмотрение вопроса об ограничении детективам НАБУ сроков расследования уголовного производства по формуле "Роттердам+" до 1 месяца.

Об этом пишет издание "Наші гроші".

Соответствующее ходатайство подала адвокат Ирина Одинец в интересах НКРЭКУ.

"Если суд ограничит срок расследования НАБУ в этом деле, то следствием такого решения может быть даже закрытие дела", - пояснила член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

В декабре 2018 года Одинец подавала ходатайство об отводе детектива НАБУ, в сентябре - об отводе судьи. Суд отклонил оба ходатайства.

Одинец ранее была основателем юридической фирмы "Сапрыкин и Одинец" вместе с Артемом Сапрыкиным. Он является членом наблюдательного совета банка "Авангард", который принадлежит кипрской фирме ICU Holdings Limited. В наблюдательный совет он был делегирован ICU.

В 2010 году Одинец и Сапрыкин вместе входили в наблюдательный совет фонда Инвестиционный капитал-1. Этим фондом руководила группа ICU.

Одинец - владелица юридической компании "Лексмарт". К 2017 году среди ее основателей были тоже Сапрыкин и Сергей Бенедисюк, бывший директор департамента государственной регистрации Министерства юстиции.

Одинец защищает интересы ICU в уголовном производстве, возбужденном Генпрокуратурой в отношении экс-депутата Юрия Кармазина. Его подозревают в рассылке в правоохранительные органы договоров компании ICU с известным американским лоббистом. В ICU утверждают, что рассылка документов была частью спланированной кампании по ее дискредитации.

Напоминаем:

НАБУ с 2016 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году приняли постановление № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).

Следствие подозревает, что председатель Дмитрий Вовк и члены НКРЭКУ, используя служебное положение и действуя в интересах генерирующих энергокомпаний, умышленно, с целью создания условий получения ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля.

Таким образом, они создали необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

Нынешний глава НКРЭКУ Вовк - бывший сотрудник ICU.

Введение формулы "Роттердам+" привело к повышению тарифов тепловых электростанций и росту их выручки.

70% мощностей ТЭС в Украине контролирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Введение формулы "Роттердам+" обусловило резкий рост стоимости еврооблигаций ДТЭКа. Перед внедрением новой методики эти еврооблигации скупала группа ICU.

Сейчас владельцами группы ICU являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. В 2007-2014 годах председателем совета директоров ICU и совладельцем компании была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

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