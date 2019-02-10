Кибернападения на финансовые системы станут более разрушительными – эксперт

Кибератаки на государственные финансовые системы в течение ближайших лет могут стать существенно более разрушительными, поскольку все больше армий по всему миру берут на вооружение кибернетические операции.

Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Кристофер Портер во время слушаний в парламенте Канады, сообщает "Укринформ".

"Распространение сверхсовременных наступательных кибернетических мощностей, сопряженных с повышенной готовностью использовать их в атмосфере все большего недоверия и минимальной "отдачи", создало предпосылки для более разрушительных и дестабилизирующих кибердействий, вероятно, в ближнем будущем", - сказал Портер.

Он подчеркнул, что "очень обеспокоен милитаризацией кибернетических операций".

По его словам, применение западными государствами санкций против некоторых стран в прошлом уже провоцировало их на кибератаки на веб-сайты с финансовыми услугами, однако эти атаки не наносили большого вреда.

"В будущем они могут ответить разрушительными нападениями, направленными на полное прекращение предоставления финансовых услуг или изменение данных в такой способ, что подорвет доверие к мировой финансовой системе, например путем отложения или препятствования легитимному погашению государственного долга", - отметил эксперт.

По его убеждению, для подсанкционных государств, которые все равно находятся за пределами глобальной финансовой системы, "нет причин не делать этого во время противостояния".