Безос против Маска. Amazon инвестирует полмиллиарда в беспилотное авто

Amazon вкладывает больше полмиллиарда долларов в стартап, который развивает технологии автопилота и которым руководят бывшие инженеры Google, Tesla и Uber.

Об этом пишет "Новое время".

Сообщается, что инвестирование 530 млн долларов в компанию Aurora Innovation стало первым публичным заявлением Amazon о сотрудничестве с предприятием, которое развивает технологии автопилота для пассажирских авто.

"Уникальные знания, возможности и перспективы Amazon будут полезны для воплощения нашей миссии", - написала компания Aurora в свом блоге.

Как отмечается, стартап был основан в 2016-м бывшим руководителем программы Google по автономным машинам Крисом Урмсоном.

Позже к нему присоединились управляющий команды по автопилоту Tesla Стерлинг Андерсон и глава этого же подразделения в Uber - Дрю Багнелл.

Aurora нацелена на разработку программного обеспечения для автопилота, и компания заявляла в начале 2018-го, что ее первыми клиентами должны стать Volkswagen и Hyundai.

"Мы встречались почти с каждой компанией, которая разрабатывает автопилот, от Детройта до Сингапура, но все равно вернулись к Крису и его команде", - писали инвесторы Aurora из группы Sequoia Capital.

Из-за наличия специалистов из серьезных автомобильных и IT-корпораций, Aurora позиционирует себя как компания высшего класса на фоне многих других разработчиков в этой сфере.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

В сентябре прошлого года Amazon достигла капитализации в 1 трлн долларов.