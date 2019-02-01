Заработала крупнейшая в мире Зона свободной торговли
Пятница, 1 февраля 2019, 17:40
Крупнейшая зона свободной торговли в мире стала реальностью в пятницу, 1 февраля, со вступлением в силу Соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией.
Об этом пишет EUobserver.
"Мы открываем новый рынок, который является домом для 635 млн человек и около трети мирового ВВП", - сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Европейские компании ежегодно будут экономить 1 млрд евро на пошлинах и могут увеличить экспорт в Японию на 13%.
Соглашение, работа над которым длилась четыре года, снижает тарифы, внедряет сотрудничество в сфере стандартов и регулирования и открывает рынки государственных закупок.
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