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Заработала крупнейшая в мире Зона свободной торговли

Пятница, 1 февраля 2019, 17:40
 

Крупнейшая зона свободной торговли в мире стала реальностью в пятницу, 1 февраля, со вступлением в силу Соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией.

Об этом пишет EUobserver.

"Мы открываем новый рынок, который является домом для 635 млн человек и около трети мирового ВВП", - сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Европейские компании ежегодно будут экономить 1 млрд евро на пошлинах и могут увеличить экспорт в Японию на 13%.

Соглашение, работа над которым длилась четыре года, снижает тарифы, внедряет сотрудничество в сфере стандартов и регулирования и открывает рынки государственных закупок.

Европейская правда

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ЗСТ Япония ЕС
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