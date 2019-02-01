Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Китай пообещал "существенно" расширить покупки американских товаров после последнего раунда торговых переговоров, и обе стороны планируют дальнейшие дискуссии.
Об этом пишет Bloomberg.
Президент Дональд Трамп заявил после двухдневных переговоров с китайскими чиновниками в Вашингтоне, что направит в Китай двух своих главных переговорщиков. Министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер посетят КНР в середине февраля для проведения следующего раунда переговоров.
Стороны добились важного прогресса в ходе переговоров, которые были откровенными, конкретными и плодотворными, говорится в заявлении, опубликованном китайским информационным агентством Синьхуа.
Китай согласился увеличить импорт из США сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов, промышленных товаров и услуг, не предоставив подробностей.
Стороны также договорились укреплять сотрудничество в области прав интеллектуальной собственности и передачи технологий.
В заявлении Белого дома не говорится ни о каких новых обязательствах каждой стороны, а лишь отмечается, что был достигнут прогресс и что "предстоит еще много работы". Белый дом подтвердил свою угрозу повысить пошлины к 1 марта, если не будет "удовлетворительного результата".
Трамп также заявил о возможности проведения личной встречи с Си Цзиньпином после получения официального приглашения от китайского лидера.
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