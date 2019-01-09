Хомутынник передал бизнес "другому лицу" и арендовал дом у профсоюза таможенников

Народный депутат Виталий Хомутынник, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, передал свой бизнес в управление "другому лицу", которое не называет НАПК, а также пользовался домом профсоюза работников таможенных органов Украины.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В ходе проведения полной проверки декларации за 2016 год, предоставленной Хомутынником, установлено, что принадлежащие ему корпоративные права, указанные им в декларации, переданы в управление другому лицу на основании договоров о передаче корпоративных прав", - отметили в агентстве.

И добавили, что в соответствии с условиями договора, информация о передаче корпоративных прав Хомутынником является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

"НАПК не называет, кто управляет бизнесом одного из самых богатых депутатов парламента, притом, что недавно раскрыло, кто управляет бизнесом президента Петра Порошенко. И это говорит о том, что сотрудники агентства открывают новые возможности для миллионеров скрыто управлять своим бизнесом, даже находясь на государственных должностях", - прокомментировал ответы агентства Каневский.

Кроме того, в решении агентства о полной проверке декларации Хомутынника за 2016 год говорится, что Хомутынник не указал информацию о пользовании домом на территории Реабилитационного центра "Конча-Заспа" согласно действующего договора аренды с декабря 2011 года с профсоюзом работников таможенных органов Украины.

В ответ нардеп сообщил, что указанным домом со второй половины 2013 года пользуется другое лицо - Демиденко Олег Васильевич.

В 2011 году Виталий Хомутынник был также народным депутатом от Партии регионов.

В профсоюзе от комментариев о том, почему нардеп жил в доме реабилитационного центра, отказались.

В 2017 году Хомутынник вместе с женой одолжили третьим лицам более 408 млн гривен.

Напомним, что Хомутынник владеет корпоративными правами в ООО "Оксамит-сервис" и кипрских оффшорах Cacique Limited и Accords Limited LLC.

Согласно Закону "О предотвращении коррупции" депутаты обязаны в течение 30 дней после избрания на должность передать в управление другому лицу принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Как известно, бизнесом Порошенко на время его президентства управляют фирмы близких друзей.

Экономическая правда