Прибыль 100 крупнейших госкомпаний упала почти наполовину

По результатам 6 месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд гривен, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, основным фактором, повлиявшим на снижение показателя, стало уменьшение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля.

"Так, в первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд гривен до 11 млрд гривен", - говорится в отчете.

Согласно сообщению, существенная часть снижения показателя связана с увеличением убытка "Укртрансгаза", 100% акций которого принадлежит "Нафтогазу", с -1,6 млрд гривен до -18,3 млрд гривен.

"Увеличение убытка произошло из-за пересмотра остаточных сроков активов, вовлеченных в деятельности по транзиту газа", - сообщает пресс-служба.

На сегодня в Украине насчитывается 3,364 тысяч госпредприятий, из которых работает только 1,594 тысяч.

Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий в Украине.

Экономическая правда