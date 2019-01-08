Обменять валюту можно будет в отделениях почты

Украинцы смогут купить и продать иностранную валюту не только в банках или обменных пунктах небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

Об этом сообщает FinClub.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ и вступают в силу 7 февраля 2019 года одновременно с введением в силу закона "О валюте и валютных операциях".

Согласно постановлению, операторы почтовой связи смогут получить в НБУ лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, которые располагаются на 50% территории Украины; получении не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания почтовых услуг.

Регулятор смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям.

В частности, вдвое уменьшен минимальный размер собственного капитала НФУ до 5 млн грн с 10 млн грн при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений.

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Напомни, НБУ разрешил покупать валюту онлайн.