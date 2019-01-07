Летом в Одессу начнут летать Wizz Air и Ryanair – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск двух лоукостеров - Wizz Air и ирландской Ryanair из Одессы уже летом этого года.

Об этом пишет "Зеркало недели".

"Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года", — сказал он.

При этом Омелян подчеркнул, что для захода этих авиакомпаний в Одессу необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту.

Как сообщалось, новый международный терминал аэропорта "Одесса" сможет обслуживать 1 тыс. пассажиров в час или около 3 млн пассажиров в год.

Его площадь составит более 30 тыс. кв. м, что соответствует пяти футбольным полям. Здесь будет четыре телескопических трапа и 1300 парковочных мест. В планах аэропорта – сотрудничество с 23 авиакомпаниями, которые будут выполнять прямые рейсы из Одессы по 30 направлениям.

Международный аэропорт "Одесса" входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Его пассажиропоток превышает 1 млн. пассажиров в год. Аэропорт способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолёты всех типов.