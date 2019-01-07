В Лондоне арестовали бывших банкиров Credit Suisse

Трое бывших сотрудников банка Credit Suisse арестованы в Лондоне в рамках расследования дела о преступной схеме, предположительно организованной банкирами совместно с государственными компаниями Мозамбика.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Речь идет о возможном мошенничестве с долговыми обязательствами Мозамбика и незаконных выплатах чиновникам этой страны. Обвинения выдвинули США, а расследование ведется с 2017 года – не только против Credit Suisse, но и в отношении французского банка BNP Paribas и российского ВТБ.

По версии следствия, Мозамбик в 2013–2014 году занял у Credit Suisse и ВТБ около двух миллиардов долларов на покупку рыболовецких судов и развитие береговой инфраструктуры, но эти деньги были потрачены на покупку военного оборудования, а также частично были присвоены чиновниками. ФБР выясняет, какую помощь последние могли получать от банковских сотрудников.

Арестованные банкиры Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева отпущены под залог. Reuters сообщает, что их могут экстрадировать в США. До этого были арестованы бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг и вероятный подрядчик мозамбикских компаний Жан Бустани.

Следствие считает, что Мануэль Чанг скрыл данные о кредитах Мозамбика, когда вышел в отставку в 2015 году. Его преемник объявил дефолт в 2016 году и заявил о невозможности вернуть деньги ВТБ.

Помимо Министерства юстиции США дело о возможной причастности банкиров к мошеннической схеме расследовали британские власти, поскольку речь идет о лондонских подразделениях Credit Suisse и ВТБ.