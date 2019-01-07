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Ford отзывает более 950 тысяч авто по всему миру

Понедельник, 7 января 2019, 17:47

Корпорация Ford отзывает по всему миру 953 тысяч автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении автопроизводителя, передает ТАСС.

Отзыву подлежат в том числе кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.

Более 780 тыс. из отзываемых авто были реализованы на территории США. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты регулирующих органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.

По оценкам агентства Associated Press, из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 23 человека, несколько сотен получили ранения. Всего из-за проблем с подушками безопасности Takata в мире было отозвано уже более 100 млн автомобилей.

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Ford авто

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