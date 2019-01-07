В Японии ввели налог на выезд из страны

Япония ввела налог в размере 1000 иен (9,20 доллара) на выезд из страны.

Об этом пишет "Укринформ".

Новый налог вступает в силу с понедельника, 7 января, и действует для граждан всех стран, которые покидают Японию морем или самолетом.

Налог будет включен в цену обратного билета на самолет или судно вместе с другими сборами. Не коснется нововведение только тех, кто делает временную остановку в стране и оставляет ее пределы в течение 24 часов после прибытия, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей.

С путешественников, которые купили билеты на 7 января, налог также взиматься не будут.

Власти Японии планируют потратить средства, которые будут поступать в казну, на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году. По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить около 50 млрд иен (около 460 млн долларов) ежегодно.

В этом году благодаря доходам от туристического сбора в аэропортах крупных городов Японии, включая Токио, будут установлены системы распознавания лиц.

Кроме того, дополнительные средства планируется направить на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.