Tesla начинает строительство первого завода в Китае

Американская компания Tesla Inc. 7 января начнет строительство завода по производству автомобилей в Шанхае.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

"С нетерпением жду запуска строительства завода Gigafactory в Шанхае сегодня!", - сообщил Маск.

Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today!