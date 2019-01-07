Tesla начинает строительство первого завода в Китае
Американская компания Tesla Inc. 7 января начнет строительство завода по производству автомобилей в Шанхае.
Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
"С нетерпением жду запуска строительства завода Gigafactory в Шанхае сегодня!", - сообщил Маск.
Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today!— Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2019 г.
"Планируем завершить первоначальное строительство летом, начать производство Model 3 до конца года и достичь массового производства в следующем году", - добавил он.
В октябре прошлого года Tesla приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае.
Ранее Tesla сообщала, что планирует начать производство электромобилей в Китае через три года.
Сначала завод Gigafactory будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Впоследствии производственные мощности будут увеличены вдвое.
Экономическая правда
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