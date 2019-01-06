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"Укрзализныця" в прошлом году перевезла больше пассажиров, чем в 2017-ом

Воскресенье, 6 января 2019, 14:29

В 2018 году "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 55,9 млн пассажиров, что почти на 4 млн больше показателя предыдущего года.

Об этом сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

По его словам, увеличить объемы перевозок пассажиров железнодорожникам удалось несмотря на уменьшение количества вагонов.

"Нам пока удается ежегодно увеличивать количество перевезенных пассажиров. Многие поезда после ночного рейса мы задействовали как дневные. А потом - снова в ночную поездку", - сказал глава компании.

"Прежде всего это касается периода пиковых перевозок, длительных выходных. Так, только на эти новогодне-рождественские праздники мы назначили около 40 дополнительных поездов, выполняющих более 300 рейсов", - отметил Кравцов.

Экономическая правда

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Укрзализныця компании

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