Названа самая безопасная авиакомпания в мире

По версии немецкого исследовательского центра JACDEC самой безопасной авиакомпанией в мире признана финляндская Finnair.

Об этом пишет "Коммерсант".

"Рейтинг показывает, что Finnair имеет наименьшее количество несчастных случаев, происшествий, связанных с безопасностью полетов, и травм из 100 крупнейших авиакомпаний мира", - говорится в сообщении.

В опубликованном рейтинге Finnair присвоен индекс риска в 93,91%. Это является наивысшей оценкой. Она позволила авиаперевозику опередить Norwegian Air и Singapore Airlines.

У Finnair с 1960-х годов не было крупных аварий, или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания. Наименее удачные показатели у авиакомпании Garuda Indonesia, с индексом риска 52,11%.

Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года. Он основан на анализе информации об авиационных происшествиях и инцидентах с воздушными судами 100 крупнейших авиакомпаний мира.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии. Она основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.