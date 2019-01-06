Tesla снизила цены на все свои авто на 2 тысячи долларов
Воскресенье, 6 января 2019, 15:35
Компания Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2 тысячи долларов.
Об этом говорится в отчете компании, передает "Коммерсант".
Tesla объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.
После оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.
Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года.
По ее данным, в конце прошлого года было собрано самое большое число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тысяч машин.
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