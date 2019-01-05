Транзит российского газа через Украину в прошлом году сократился

Транзит природного газа из РФ в страны ЕС и Молдовы в 2018 году составил 86,8 млрд кубов, что на 6,7 млрд кубов или на 7,2% меньше объемов транзита в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отмечается, по состоянию на 1 января в ПХГ Украины накоплено 13,8 млрд кубов голубого топлива, что на 6,1% меньше чем год назад, но на 15,6% больше, чем в начале 2017 года.

"В течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период – 9,8 млрд кубов", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что потребление составляет 28,5 млрд м3 газа, что всего на 0,4% больше чем в 2017 году.

Экономическая правда