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Украина в четыре раза увеличила экспорт кукурузы в ЕС

Суббота, 5 января 2019, 16:42
 

За три месяца 2018-19 маркетингового года Украина экспортировала 4663 тыс. тонн кукурузы, что на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".

"В ноябре Украина экспортировала 3123 тыс. тонн кукурузы. Это вдвое больше, чем за два первых месяца текущего сезона и на 97,4% больше, чем в ноябре прошлого года", - говорится в сообщении.

В сентябре-ноябре основными направлениями экспорта украинской кукурузы были ЕС, Китай и Ливия.

При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона, экспорт в ЕС вырос более чем в четыре раза, в Ливию – на 110%. Также среди крупнейших импортеров украинской кукурузы – Турция, нарастившая импорт на 125%.

"В то же время, в отчетном периоде наблюдается значительный спад объемов экспорта таким ключевым потребителям украинской кукурузы как Израиль и Тунис", - отмечают аналитики.

Экономическая правда

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зепно ЕС

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