Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения Украины с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.

Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, "Укрзализныци" в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - рассказал министр.

По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию "неумолимо сокращается".

"Поэтому оно (железнодорожное сообщение – Ред.) будет прекращено так или иначе – либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить", - убежден он.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Соответствующие предложения направлены в Кабмин.