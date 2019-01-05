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Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения Украины с РФ

Суббота, 5 января 2019, 12:13

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.

Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, "Укрзализныци" в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - рассказал министр.

По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию "неумолимо сокращается".

"Поэтому оно (железнодорожное сообщение – Ред.) будет прекращено так или иначе – либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить", - убежден он.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Соответствующие предложения направлены в Кабмин.

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Омелян Россия

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