ДТЭК Ахметова хочет купить два облэнерго

Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова намерена войти в акционерный капитал "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго".

"Данные компании являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения является естественной монополией и полностью регулируется НКРЭ", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что 3 января 2019 года ООО "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний.

"Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов", - заявили в компании.

Почти 50% акций "Одессаоблэнерго" принадлежит группе VS Energy россиян Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова. 25% акций находится в собственности Фонда государственного имущества. Еще почти 10-ти процентная доля принадлежит ЧАО "Киевоблэнерго".

Почти 94% акций "Киевоблэнерго" контролируется той же VS Energy.

Экономическая правда