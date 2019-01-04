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В Украине распалась еще одна банковская группа

Пятница, 4 января 2019, 17:08

Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу "Форвард".

Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.

Банковская группа "Форвард" была зарегистрирована в феврале 2017 года. 

На момент признания ее недействительной в группу входили: банк "Форвард", СК "Доверие и Гарантия" и "Универсальное бюро кредитных историй".

Контролером группы значился Рустам Тарико. 

По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и "Форвард".

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НБУ банки

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