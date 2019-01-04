В Украине распалась еще одна банковская группа

Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу "Форвард".

Согласно данным регулятора, такое решение было принято 29 декабря.

Банковская группа "Форвард" была зарегистрирована в феврале 2017 года.



На момент признания ее недействительной в группу входили: банк "Форвард", СК "Доверие и Гарантия" и "Универсальное бюро кредитных историй".

Контролером группы значился Рустам Тарико.



По данным FinClub, Нацбанк признал недействительными уже семь банковских групп: Дельта Банк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк и "Форвард".