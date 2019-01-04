Порошенко получил еще полмиллиарда дивидендов от Rothschild Trust
Rothschild Trust, который управляет кондитерской корпорацией Roshen, перечислил президенту Петру Порошенко второй транш дивидендов в размере 548,6 млн гривен.
Соответствующая информация содержится на сайте НАПК.
Президент сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии еще 1 января текущего года.
Кроме дохода от Rothschild Trust Порошенко также задекларировал 26,2 млн гривен дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", который управляет активами президента.
Напомним, первый транш в размере более 556,7 млн гривен глава государства задекларировал 26 декабря прошлого года.
В пресс-службе президента сообщили, что в установленный законодательством срок Порошенко уплатит в бюджет из указанных средств более 116 млн гривен, из них военный сбор более 16,5 млн гривен.
В пресс-службе также отметили, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является.
Напомним:
Петр Порошенко передал Roshen в доверительную собственность Rothschild после того, как компания якобы не смогла найти покупателя.
Липецкая фабрика Roshen (РФ) была закрыта в начале прошлого года.
В ноябре прошлого года была продана машино- и судостроительная компания "Кузница на Рыбацком".
В ноябре 2018 года Порошенко задекларировал 60 млн гривен, которые поступили на его счета от фонда "Прайм Эссетс Капитал".
Экономическая правда
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