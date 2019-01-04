Стоимость золота подскочила до максимума за полгода

Цена на золото увеличилась в ходе торгов в пятницу до максимума с июня 2018 года, превысив 1300 долларов за тройскую унцию, на фоне усиления спроса на защитные активы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сигналы ослабления экономического роста и обвал на рынках акций по всему миру поддерживают интерес инвесторов к золоту и другим драгоценным металлам.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до 1300,40 доллара за унцию, но затем замедлил подъем.

Спотовая цена золота ненамного отстает от срочных контрактов, она поднялась до 1298,60 доллара за унцию.

Серебро подорожало до максимума с июля - 15,8 доллара за унцию, но затем перешло к снижению.