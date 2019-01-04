Цены на нефть растут пятую сессию подряд

Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 составляет 56,11 доллара за баррель, что на 0,16 доллара (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 1,04 доллара (1,89%) - до 55,95 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,24 доллара (0,51%) - до 47,33 доллара за баррель. По итогам торгов 3 января контракт вырос в цене на 0,55 доллара (1,18%) - до 47,09 доллара за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,5%, максимальными темпами с апреля, WTI выросла в цене на 4,3%, самыми высокими темпами с июня.