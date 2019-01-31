Совет оптового рынка электроэнергии избрал новый состав

Совет оптового рынка электроэнергии Украины избрал новый состав Совета ОРЭ.



Такое решение принято на годовом собрании членов ОРЭ в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, от класса производителей в Совет вошли Константин Запайщиков ("Энергоатом"), Борис Лисовой ("ДТЭК Востокэнерго"), Игорь Сирота ("Укргидроэнерго"), Дмитрий Маляр ("ДТЭК Днипроэнерго"), Ярослав Помилуйко ("Центрэнерго").

От поставщиков избраны Игорь Судак ("Ривнеоблэнерго"), Ирина Протопопова ("ДТЭК Днепровские электросети"), Александр Сагура ("Прикарпаттяоблэнерго"), Олег Козачук ("Хмельницкоблэнерго"), Екатерина Березовская ("ДТЭК Донецкие электросети").

"В январе рынок работает по прогнозной оптовой цене. Поставщики пока не ощутили преимуществ оплаты э/э по почасовым ценам", - сказала в ходе собрания генеральный директор директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец, при этом выразив надежду, что в следующем месяце механизм расчета цен изменится должным образом.

На сегодня госпредприятие "Энергорынок" не располагает исчерпывающими данными об объемах отпуска э/э всем потребителям в январе, в результате чего не может рассчитывать цену э/э в режиме реального времени.

И.о. председателя парламентского комитета по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Александр Домбровский, в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что с апреля 2018 года Координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе так и не начал работу. Эту проблему комитет обсуждал с руководством Кабинета министров.

Согласно данным Совета ОРЭ, по состоянию на конец года насчитывалось 867 членов энергорынка.

Как сообщил директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, в 2018 году заключено 570 договоров купли-продажи с производителями сектора возобновляемых источников энергии, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Из них 252 договора – предварительные.

При этом 24 контрагента уже завершили строительство своих мощностей и заключили полноценный договор с "Энергорынком".

Как сообщалось, на июль 2019 года намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э".

Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

"Энергорынок" в течение шести месяцев обязан выделить филиалы (Гарантированный покупатель и Оператор рынка), которые в течение двух лет с момента принятия закона должны быть преобразованы в отдельные предприятия.