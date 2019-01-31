Россия и Беларусь уже потратили на "объединение" более 2,5 миллиарда

Беларусь выделила из бюджета на реализацию "объединительных" программ Союзного государства с РФ более 920 миллионов рублей, в то время как Россия потратила уже более 1,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Минске в четверг, передает белорусский "Интерфакс".

По его словам, Беларусь и Россия готовят проекты концепций порядка 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества.

Госсекретарь напомнил, что в минувшем году завершилась работа по согласованию и подготовке для утверждения на заседании Высшего госсовета проекта военной доктрины Союзного государства.

Рапота отметил, что в целом объем бюджетных средств, выделенных белорусской стороной на реализацию подобных программ и мероприятий в 2018 году составил более 920 млн российских рублей (около 71% от запланированного).

"На российской стороне эти цифры составили более 1 млрд 640 млн российских рублей (почти 72% соответственно)", - уточнил он.

В ближайшее время президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко условились снова встретиться, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений.

Напомним:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва считает возможным формирование единой денежной единицы и единой налоговой политики с Беларусью.

Издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем "поглощения" Беларуси.

19 декабря Президент РФ одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь.

21 декабря в РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепциисближения законодательств России и Беларуси.

Встреча Путина и Лукашенко - 12-я течение текущего года - состоялась в Кремле 25 декабря. Президенты договорились о новой встрече, которая должна была состояться до Нового года.

28 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группупо интеграции России и Беларуси.

30 декабря президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.

Украинская правда