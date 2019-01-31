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Нацбанк: Заробитчане перевели в Украину 11 миллиардов долларов за год

Четверг, 31 января 2019, 18:10
 

Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 миллиардов долларов по итогам 2018 года.

Об этом заявила заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-брифинге.

"Учитывая тенденции, которые происходят, а именно выравнивание уровней зарплат в Украине, восстановление экономического роста, а также переизбыток рынков наших ближайших соседей трудовыми ресурсами, мы ожидаем замедления тенденций трудовой миграции", - сказала она.

В то же время НБУ ожидает дальнейшего номинального роста доходов трудовых мигрантов.

Напоминаем:

В 2017 году размер частных денежных переводов в Украину  составил 9,3 млрд долларов.

Из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

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Экономическая правда

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миграция деньги НБУ
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