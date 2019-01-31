IT–индустрия Украины обеспечила экспорт на 4,5 миллиарда долларов в 2018 году

В 2018 году 184 тысячи украинских программистов обеспечили экспорт IT-продукции на 4,5 миллиарда долларов и по объему экспорта индустрия заняла второе место в стране.

Такие цифры озвучил СЕО инновационного парка UNIT.City Максим Яковер во время презентации первого путеводителя по украинской IT-индустрии.

В 2017 году объем экспорта составил 3,6 млрд дол или 3,4% ВВП страны.

Путеводитель создали сотрудники инновационного парка UNIT.City и инвестиционного фонда WNISEF.

"Нашей целью было создать продукт, который украинцы бы брали с собой на международные мероприятия и, вместе с презентацией своего проекта, представляли страну и ее достижения за последние годы. Ведь от имиджа страны также зависит успех бизнеса", – говорит СЕО UNIT.City.

Гайд содержит более ста страниц и восемь больших разделов. А именно: топ-компании (продуктовые и сервисные), перспективные стартапы, активные фонды и крупные инвестиционные сделки, акселераторы, R&D-центры, городские кластеры и коворкинги, образовательные программы, государственные инициативы, сообщества и события.

По словам организаторов проекта, такие обзоры имеет каждое крупное ИТ-государство или город. Среди лучших примеров – Нидерланды, Израиль, Барселона и Берлин.

Согласно данным путеводителя, 20% компаний — мировых лидеров в сфере разработки программного обеспечения для мобильных платформ - имеют офисы в Украине.

В нашей стране работает 4 тысячи IT-компаний и более 110 R&D центров всемирно известных международных компаний.

Всеволод Некрасов, ЭП