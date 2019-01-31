В Турции успешно развели украинских овец

Фото aa.com.tr

Разведение овец, привезенных в Турцию из Украины, оказалось выгодным и эффективным.

Об этом сообщает информагентство Anadolu, передает Укринформ.

"Успешные результаты были достигнуты в разведении перевезенных из Украины 3 года назад 50 овец романовской породы. Они привели еще 200 голов", - сообщили в Сииртском университете (юго-восток Турции), где занимались разведением овец из Украины для дальнейшего распространения в регионе.

Участники разведения отметили, что несмотря на изменение климатических условий - с умеренных на более жаркие - овцы быстро и успешно адаптировались, начали размножаться.

Также, осуществляя селекцию, турецкие агрономы отметили, что с каждым новым приплодом овцы приводили большее количество ягнят, что очевидно будет выгодно для тех хозяйств, которые будут заниматься их разведением.

Ранее посольство Украины в Турции призвало отечественных производителей воспользоваться решением турецкой стороны о продлении до конца 2019 года действия квоты импорта живых животных и мяса для завоевания и закрепления на новом рынке для своей продукции.

Решение о продлении до конца года действия квоты импорта живых животных и мяса с нулевыми таможенными ставками было принято президентом Турции в конце декабря прошлого года с целью расширения спектра украинского-турецких торгово-экономических отношений.

Объем торговли товарами между Украиной и Турцией в прошлом году вырос на 11,2%, сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.