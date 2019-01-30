Госгеонедра выставила на ProZorro еще 9 лицензий на недра

Государственная служба геологии и недр выставила новые лоты по продаже разрешений на пользование недрами через электронную площадку "Украинской энергетической биржи".

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В частности, на торги выставлены по два участка в Черниговской и Харьковской областях и по одному участку в Ивано-Франковской, Сумской, Львовской, Запорожской и Тернопольской областях.

В список лотов вошли Кадобнянское месторождение, Дрогобычская площадь, Калюжная-1 площадь, Ополоновская-2 площадь, Ополоновская-1 площадь, Добренская площадь, Северо-Ефремовская площадь, Приазовское месторождение и Гумниский участок.

"Указанные лоты уже доступны на платформе sale.ueex.com.ua для просмотра и подачи предложений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Украинская энергетическая биржа" занимает первое место в рейтинге площадок ProZorro.Продажи по объемам реализованных активов.

В ноябре прошлого года Государственная служба геологии и недр сообщила о начале экспериментального проекта на ProZorro.Продажи.

Отмечалось, что в течение года в рамках проекта в системе ProZorro.Продажи будут появляться лоты в виде специальных разрешений на пользование недрами.

Первые 10 лотов на нефтегазовые участки, расположенные в 6 областях Украины, были выставлены в системе Prozorro.Продажи 6 декабря.

Экономическая правда