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В квартирах разрешат свободно проектировать кухни

Среда, 30 января 2019, 16:50
 

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, не отделенные от других помещений стенами – так называемые кухни-ниши.

Об этом написал заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН – проектировать квартиры только с традиционной покомнатной планировкой, внедрив возможность использовать современные планировочные решения, в частности, проектировать кухни-ниши. Сегодня это разрешено делать только в однокомнатных квартирах. Мы предлагаем внедрить возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов – в двухкомнатных, трехкомнатных и так далее", – написал Парцхаладзе.

По его словам, это позволит эффективнее организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

Следовательно, согласно предложенным изменениям, допускается предусматривать кухню-нишу, если она будет оборудована электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией.

 

Экономическая правда

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