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Проверки бизнеса возобновятся в 2019 году

Четверг, 3 января 2019, 14:40
 
pixabay

В Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года.

Действие закона  "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" прекращено 1 января 2019 года.

В октябре 2018 года пресс-служба Кабмина сообщила, что инспекционная система в Украине трансформируется в направлении рискоориентированного подхода.

"Инспекционные органы будут фокусироваться на прозрачной оценке субъектов хозяйствования и предотвращении рисков, а бизнес — знать, когда и почему к нему придет инспектор", - говорилось в сообщении.

На портале inspections.gov.ua 26 инспекционных органов из 33 открыли информацию о своих проверках.

В единой системе опубликовано около 250 тыс. планов и около 48 тыс. результатов уже проведенных проверок.

Государственная фискальная служба также сформировала план-график документальных проверок на 2019 год. В него включены почти 5 тыс субъектов хозяйствования с объемами задекларированных доходов за 2017 год — 1,14 трлн гривен.

Как сообщалось, мораторий на проверки бизнеса в Украине действовал с 2014 года. Это решение принималось с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, с помощью чего исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Экономическая правда

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