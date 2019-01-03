Как назовут украинский "коньяк"

В Украине стартовало общественное обсуждение нового названия, которое придет на смену "коньяку Украины".

Соответствующее голосование размещено на facebook-странице проекта "Географические указания в Украине", финансируемого Европейским Союзом.

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.

Вместо термина "коньяк Украины" будет употребляться или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию. Ранее в Минагрополитики обещали начать общественное обсуждение нового названия для коньяков. Об этом можно прочесть в статье "Конфликт, настоянный на коньяке: зачем Украине новая проблема в отношениях с ЕС".

На голосование вынесено около трех десятков потенциальных названий. Некоторые из них очень похожи на слово "коньяк", например укрньяк, кьянок или каннук. Предложены и оригинальные названия: янтарь, пламя, дубовик, грогон, виналь и тому подобное.

Среди прочего, предлагается назвать украинский коньяк сонцедаром.

Европейская правда