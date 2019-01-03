НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов

Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.

Экономическая правда