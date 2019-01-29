"Укртрансгаз" пошел на мировую с фирмами из окружения Януковича

Оператор газотранспортной системы - компания "Укртрансгаз" - планирует провести расчеты с компаниями ООО "Турботрейд" и ООО "Турболинкс".

Соответствующую санкцию "Укртрансгазу" выдал его акционер НАК "Нафтогаз Украины".

"Принято решение урегулировать задолженности "Укртрансгаза" перед ООО "Турботрейд" на условиях частичной оплаты в общем размере 134 млн гривен, и перед ООО "Турболинкс" на условиях частичной оплаты в общем размере 243 млн гривен", - говорится в протоколе решения, принятом на собрании акционеров "Укртрансгаза" 10 декабря 2018 года.

С компаниями "Турботрейд" и "Турболинкс" "Укртраснгаз" вступил в партнерские отношения в 2012-2013 годах, когда подписал с ними в общей сложности 15 договоров на закупку оборудования и проведение ремонтных работ.

После смены власти в апреле 2014 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укртрансгаза" при принятии решений о вступлении в договорные отношения с "Турботрейд" и "Турболинкс".

После этого оба подрядчика подали в суд иски о принудительном взыскании с "Укртрансгаза" предусмотренных контрактами сумм. Большинство из этих процессов длятся до сих пор, но в госкомпании решили пойти на мировую с подрядчиками.

В "Укртрансгазе" и сейчас подтверждают наличие масштабных нарушений при закупках оборудования и услуг у компаний "Турболинкс" и "Турботрейд". Но при этом в госкомпании обращают внимание на обстоятельства, вынудившие к частичному расчету с этими подрядчиками.

"Сейчас в судах различных инстанций слушается 12 судебных дел между "Укртрансгазом" и компаниями "Турболинкс" и "Турботрейд". Общий размер претензий этих компаний составляет 1,737 млрд гривен, из которых 868 млн гривен - основная сумма исков, а 869 млн гривен - штрафные санкции", - говорится в ответе "Укртрансгаза" на запрос ЭП.

"По одному из оставшихся трех контрактов Высшим хозсудом уже было принято окончательное решение не в пользу "Укртрансгаза". Еще по одному делу "Укртрансгазу" удалось доказать несостоятельность претензий ООО "Турболинкс" на сумму 320 млн гривен", - заявили в компании.

Как отмечается, с целью предупреждения неправомерных арестов счетов "Укртрансгаз" неоднократно обращался к Нацполиции, Генпрокуратуре, прокуратуре Киевской области, НАБУ и Министерству юстиции с просьбой не допустить совершения противоправных действий частными компаниями по отношению к госпредприятию.

"Но при реализации исполнительного производства в течение 2017-2018 годов была невозможна нормальная работа компании: на 6 месяцев были полностью арестованы счета ключевого сервисного подразделения компании ВРТП "Укргазэнергосервис", и на 3 месяца были арестованы счета аппарата самого "Укртрансгаза", - заявляют в компании.

По его данным, в течение прошлого года с банковских счетов "Укртрансгаза" в пользу ООО "Турботрейд" исполнителем было принудительно списано 110 млн гривен.

Компания сообщила ЭП, что в конце прошлого года вступили в силу решения о взыскании с "Укртрансгаза" еще около 500 млн гривен. В то же время "Укртрансгаз" получил письмо от "Турботрейд" и "Турболинкс" с предложением урегулировать ситуацию путем заключения мирового соглашения.

Это предложение было рассмотрено и одобрено на вышеупомянутом декабрьском собрании акционеров "Укртрансгаза".

В случае подписания мирового соглашения "Турболинкс" и "Турботрейд" должны будут отказаться от почти 80% претензий к "Укртрансгазу" и прекратить действия по принудительному взысканию задолженности.

По данным "Укртрансгаза", мировое соглашение уже подписано, но еще не утверждено в суде.

Компании "Турболинкс" и "Турботрейд" оформлены на малоизвестных жителей Донецкой области. На момент подписания договоров с "Укртраснгазом", у них были открыты банковские счета в донецком "Южкомбанке", который на тот момент входил в группу "Металл Юнион" одиозного бизнесмена Руслана Цыплакова.

Последние несколько лет подрядчики обслуживаются в банке "Альянс". Он принадлежит донецкому бизнесмену Александру Сосису, который является младшим бизнес-партнером Рината Ахметова по страховой компании "АСКА".

Дмитрий Рясной, ЭП