Румыния "замораживает" тарифы на газ и электричество до 2022 года

Цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей в Румынии будут заморожены до 2022 года.

Об этом проинформировали в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, передает "Укринформ".

"Цены на природный газ заморожены с 1 января 2019 до 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Аналогичная процедура вступит в силу с 1 марта нынешнего года и на цены на электроэнергию.

Подчеркивается также, что бытовые потребители газа и электроэнергии, которых не устраивают нынешние цены поставщиков, в праве расторгнуть контракт и выбрать себе других поставщиков энергоносителей, которые продают газ и электроэнергию по более выгодным для них ценам.