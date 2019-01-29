Румыния "замораживает" тарифы на газ и электричество до 2022 года
Цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей в Румынии будут заморожены до 2022 года.
Об этом проинформировали в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, передает "Укринформ".
"Цены на природный газ заморожены с 1 января 2019 до 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Аналогичная процедура вступит в силу с 1 марта нынешнего года и на цены на электроэнергию.
Подчеркивается также, что бытовые потребители газа и электроэнергии, которых не устраивают нынешние цены поставщиков, в праве расторгнуть контракт и выбрать себе других поставщиков энергоносителей, которые продают газ и электроэнергию по более выгодным для них ценам.
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