"Нафтогаз" обязали раскрыть информацию о "Стокгольмских премиях"

Окружной административный суд Киева обязал НАК "Нафтогаз Украины" раскрыть информацию о премиях сотрудников, которые были получены в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским "Газпромом".

Об этом сообщается на Facebook странице общественной организации "Украинский институт по правам человека".

"Решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к "Нафтогазу" о предоставлении информации о фамилиях, именах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, получивших премии в связи с победой в Стокгольмском суде, а также копии соответствующих документов", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" считает, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями об отношениях имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица", - сообщает организация.

Согласно сообщению, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации, суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении такой информации.

"Уже не первый раз суд указывает "Нафтогазу" о том, что сведения о зарплате, премии, материальной помощи, любые другие выплаты руководству предприятия являются информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона "О доступе к публичной информации" является публичной информацией", - заявили в пресс-службе.

"Следовательно, ждем вступления решения в законную силу и исполнения", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению "Нафтогаза" подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда