Генерал СБУ, который руководит обысками в ІТ, фигурировал в деле о вымогательстве - СМИ

36-летний генерал-майор Александр Климчук возглавляет Департамент кибербезопасности СБУ, представители ИТ-бизнеса обвиняют в давлении через обыски, изъятие техники и безосновательные уголовные производства.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

Несколько лет назад Климчук был фигурантом дела о вымогательстве денег у предпринимателя из Днепра.

На аудиозаписи зафиксирован разговор между Климчуком, который тогда работал в СБУ в Днепропетровской области, и предпринимателем Александром Смирновым, у которого тот требовал 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела.

Официальная экспертиза подтвердила: аудиозапись - настоящая, и голоса на ней действительно принадлежат Смирнову и Климчуку. Тем не менее, в 2015 году военная прокуратура закрыла уголовное производство.

По мнению следствия, Александр Климчук не имел полномочий закрывать дело против Смирнова, поэтому с его стороны не могло быть вымогательства неправомерной выгоды. Смирнов дважды добивался возобновления расследования через суд, но прокуратура снова закрывала дело.

Журналистам, которые готовили сюжет, он сказал: "Мы этот вопрос закрыли. Я больше не хочу об этом говорить".

В феврале 2017 Александр Климчук переехал в Киев и возглавил Департамент СБУ по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (известный, как Департамент кибербезопасности). После этого возникли громкие скандалы с обысками в офисах Dragon Capital и ИТ-компании YouControl.

Сейчас компании YouControl только начали возвращать изъятую тогда технику. В суд это дело так и не попало.

Адвокат Денис Овчаров, который консультирует ИТ-компании, рассказал, что пока ни одно из дел, в рамках которых правоохранители проводили обыски у "айтишников", не закончилось судебным приговором, а в 80% случаев обыски абсолютно надуманы.

"ИТ-бизнес динамично развивался в нашей стране, в какой-то момент "айтишником" стало становиться легко, и при этом есть высокий доход. Вот этот принцип - "легкие деньги" - всегда привлекал внимание правоохранителей. Потому что они знают: если у человека есть "легкие деньги", то он с ними легко расстанется", - пояснил адвокат.

При этом адвокат отметил, что практически невозможно привлечь правоохранителей к ответственности даже за надуманный обыск.

"Например, следователь во время обыска изъял компьютер, а в решении суда не об обыске не было указано право изымать этот компьютер. Все говорят, что это - нарушение. На самом деле - нет. Следователь при своей работе при обыске может изымать все , что считает нужным. Безответственность. Правоохранители в массе своей не несут ответственности за свои действия ", - пояснил он.

Журналисты также выяснили, что жена начальника кибердепартамента СБУ, Татьяна Климчук, сама занимается ИТ-бизнесом. Она имеет в Киеве свою ИТ-школу "Смарт", является соучредителем аналогичной школы в Днепре и еще одной ИТ-компании - ООО "Спортонлайн". Ее брат, Павел Кузло - СПД, предоставляющий услуги по программированию.

На Павла Кузло оформлен трехэтажный дом с бассейном в городе Днепре, который на самом деле принадлежит Александру Климчуку с женой. Сейчас дом выставлен на продажу, его минимальная цена - 120 тысяч долларов.

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