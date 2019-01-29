"Ощадбанк" подключил все сервисы одной из технологий SWIFT

"Ощадбанк" стал единственным банком в Украине, который завершил подключение всех существующих сервисов SWIFT gpi для трансграничных расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Ощадбанк первым в Украине начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi в сфере международных платежей. Благодаря реализации третьего этапа – подключению gSRP – банк получил возможность немедленно приостанавливать и отзывать платежи по таким причинам, как мошенничество или ошибка.

"Новые технологии, используемые в gSRP, оставляют в прошлом неэффективные долгосрочные коммуникации и переписку с банками-корреспондентами и значительно уменьшают операционные риски. ... Запрос об остановке платежа направляется непосредственно в систему слежения Tracker, и платеж останавливается на любом этапе перевода до момента завершения сделки", – отметил заместитель главы правления Ощадбанка Евгений Драчко-Ермоленко.

Напоминаем:

В августе 2018 года Ощадбанк первым в Украине начал использовать глобальную технологию SWIFT gpi.

Благодаря использованию этого сервиса международные расчеты через Ощадбанк стали более быстрыми и прозрачными, а приложение gpi Tracker дает возможность банку отслеживать международные платежи в режиме онлайн.

Почти половина gpi-платежей зачисляется в течение 30 минут, почти 100% платежей – в течение 24 часов.

В ноябре 2018 года был реализован второй этап - подключение к новой услуге gCOV, благодаря чему переводы отправляются по технологии с покрытием, что дает возможность избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов и обеспечивает сохранение информации о платеже до конечного получателя.

Экономическая правда