Минфин утвердил план главной бюджетной реформы

Минфин утвердил ориентировочный план мероприятий по разработке бюджетной декларации на 2020-2022 годы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство финансов утвердило ориентировочный план мероприятий по обеспечению составления Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта Государственного бюджета на 2020 год. Документ содержит перечень процедур и мероприятий бюджетного процесса с ориентировочными сроками их выполнения, включая новации бюджетного процесса, которые вступили в силу после подписания закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"., - говорится в сообщении.

Отмечается, что переход на среднесрочное бюджетное планирование - это главная бюджетная реформа страны.

По словам, министра Оксаны Маркаровой, новая бюджетная декларация будет рассмотрена Кабмином до мая 2019 года.

"Новую Бюджетную декларацию мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета Министров и рассчитываем на ее утверждение Парламентом до 15 июля, чтобы иметь на следующие три года четкие ориентиры политики и показатели и вовремя – до 15 сентября подать проект Государственного бюджета", - сказала Маркарова.

Напоминаем:

Бюджетная декларация будет содержать, в частности, совокупные потолки расходов и потолки расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности, общую оценку фискальных рисков.

Законом предусматривается установление бюджетных правил, в частности, дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период.

Также предусматривается обновление бюджетного календаря, а именно установление сроков подготовки бюджетной декларации и информации, необходимой для ее составления.

Экономическая правда