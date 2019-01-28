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В Приват24 запускают функцию продажи валюты

Понедельник, 28 января 2019, 16:06

ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля.

Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты получат возможность мгновенно покупать и продавать в Приват24 доллары и евро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне в рамках установленного НБУ лимита до 150 тыс. Грн в сутки, при этом клиенты Privat24 покупать преимущественно не более 1 тыс. долларов в сутки.

Функция будет открыта вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях".

Напомним, ПриватБанк в марте 2019 запустит новую версию Приват24 для Android и iOS.

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Приват валюта

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