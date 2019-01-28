Окружение Грановского со второй попытки получило более 40 миллионов на ремонт аэропорта

КП "Николаевский международный аэропорт" Николаевского областного совета 8 января по результатам тендера заказало ООО "Энергосинтез-2006" работ и оборудования на 41 миллион гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

До 15 апреля реконструируют систему светосигнального оборудования аэродрома. Гарантийный срок на работы составляет 10 лет, на оборудование - 2 года. На заработную плату пойдет 1,20 млн грн., То есть 3% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 1% - 244 тыс грн. Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 43,64 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, потому что первый тендер отменили по решению АМКУ по жалобе отклоненного ООО "Авиа Консалт".

На этот раз "Авиа Консалт" обжаловала в АМКУ решения заказчика, но впоследствии фирма отозвала жалобу "в связи с выявленными обстоятельствами, которые имеют стратегическое значение для развития инфраструктуры Украины". О каких именно обстоятельствах идет речь, не уточняется.

Харьковской компанией "Энергосинтез-2006" (старое название - "ИДМ-Сервис") Елены Переверзевой руководит Дмитрий Деревянко. Ранее учредителями были Андрей Вишар и Александр Черепинский. Последний является совладельцем ООО "Топ-Сервис-Инвест", которым руководит Кирилл Левин, бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского. Партнером Черепинского по фирме "Топ-Сервис-Инвест" является ООО "Межрегиональный Инвестиционный Союз" панамской "Танагер Холдингс Лимитед Инк" россиянина Михаила Андреева.

Киевский "Межрегиональный Инвестиционный Союз" был прописан в БЦ "Евразия" по ул. Жилянская, 75, где расположена приемная Грановского, которого в СМИ называют неофициальным куратором судов и прокуратуры при президентстве Петра Порошенко.

Между тем, оффшор партнера Грановского пытается отменить штраф АМКУ табачному монополисту.