Большинство объектов большой приватизации никто не хочет брать – МЭРТ

Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует.

Об этом в интервью DT.UA заявил Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

"Проблема больше и сложнее, чем общее представление о том, что плохие политики не хотят продавать государственное имущество из-за собственных коррупционных интересов или популизма. Мы все понимаем, что на большинстве госпредприятий, как полипы, наросли посредники, которые на этих ГП зарабатывают", - сказал Нефьодов.

"Мы понимаем, что зарабатывают они вопреки закону, у нас есть даже куча уголовных дел от НАБУ до ГПУ, которые это подтверждают. Но главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет", - добавил он.

По его словам, так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует.

"А это объекты большие, часто градообразующие, продать их за одну гривню - это политическое самоубийство. И я даже не уверен, что во власти есть люди, которые могут или имеют право это сделать, даже если этого потребует ситуация", - отмечает чиновник.

"У государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому основательная подготовка к продаже нуждается в инвестициях, времени, деньгах, кадрах. На все объекты нам ресурсов не хватит", - заявил Нефьодов.

По его мнению, государство не может нормально подготовить все объекты большой приватизации, так как болезнь слишком запущена.